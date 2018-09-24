Судді Шевченківського райсуду Києва заявляють про погрози

Судді Шевченківського районного суду Києва заявляють про погрози.

«Протягом 21-22 вересня 2018 року на особисті мобільні телефони суддів Шевченківського районного суду в месенджер Viber надходили повідомлення від адресата з іменем «Тризуб», якого серед особистих контактів суддів немає. Кожне повідомлення персоніфіковане та на початку містить ім’я судді, на адресу якого воно надходило», – повідомила прес-служба суду.

В установі заявили, що повідомлення містять погрози на адресу суддів «у зв’язку з можливим розглядом ними справ, які стосуватимуться інтересів певної особи». Прес-служба не уточнює, про яку людину йде мова.

У Шевченківському районному суді Києва зазначають, що після погроз звернулися до Вищої ради правосуддя та ГПУ. У цих установах наразі не коментували інформацію.