СБУ: екс-заступник голови Вищого господарського суду викритий на фінансуванні бойовиків

Колишній заступник голови Вищого господарського суду викритий на фінансуванні угруповань «ДНР» та «ЛНР», стверджує Служба безпеки України.

За даними слідства, під час перебування на посаді підозрюваний за хабар «впливав» на винесення необхідних замовникам судових рішень.

«Для легалізації отриманих коштів суддя через довірених та підставних осіб, зокрема, скуповував бізнес-об’єкти та комерційну нерухомість на тимчасово окупованих терористами територіях Донеччини», – заявили в СБУ.

Служба безпеки стверджує, що комерційні структури, підконтрольні колишньому заступнику голови суду, регулярно сплачували податки та збори так званим офіційним відомствам терористів. Крім того, за інформацією слідства, в одному із придбаних суддею приміщень у Донецьку, був розміщений підрозділ центрального банку, який контролюється бойовиками.

Під час обшуків за адресами мешкання та офісів колишнього заступника голови Вищого господарського суду й інших фігурантів справи правоохоронці вилучили понад 210 тисяч доларів, більше ніж 11 тисяч євро та понад 230 тисяч гривень, заявляють у СБУ.

Розслідування триває за частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму).

Служба безпеки України не називає імені посадовця.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.