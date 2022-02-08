Екссудді з Криму, яка переслідувала Балуха, загрожує до 15 років колонії – прокуратура АРК

Колишній голові Роздольненського районного суду, підконтрольного Росії, загрожує від 12 до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у державній зраді, повідомила Прокуратура АР Крим і Севастополя.

«З вересня 2001 року обвинувачена перебувала на посаді судді Роздольненського районного суду АР Крим, після окупації, у 2014 році, зламала присягу на вірність народу України та пізніше обійняла посаду голови незаконно створеного «Роздольненського районного суду Республіки Крим», – йдеться у повідомленні.

За інформацією прокуратури, обвинувачена винесла низку «незаконних рішень» у адміністративних і кримінальних справах. Ім'я та прізвище екссудді не вказано. За даними з відкритих джерел, після анексії Криму головою Роздольненського районного суду було призначено Тетяну Пиркало. Наразі вона вже не є головою суду.

Пиркало ухвалювала судові рішення під час кримінального переслідування колишнього політичного ув'язненого Кремля, українського активіста в Криму Володимира Балуха.

Раніше до суду спрямували звинувачення щодо колишнього російського прокурора Роздольненського району Криму, який займався кримінальним переслідуванням українського активіста Балуха у 2014 році.