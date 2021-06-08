Судді з Ялти залишили в силі вирок у справі про держзраду – ОГП

Київський апеляційний суд відмовив у задоволенні скарги захисту судді Ялтинського міського суду у справі про державну зраду і залишив без змін заочний вирок у вигляді 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

«Під час судового розгляду встановлено, що засуджений у березні-листопаді 2014 року забезпечував становлення окупаційної влади РФ в Криму, а саме безпосередньо брав участь в утворенні та функціонуванні незаконно створених окупаційних органів. Окрім того, після призначення його указом президента РФ на посаду судді так званого Ялтинського міського суду Республіки Крим Російської Федерації він виконував функції представника судової влади держави-агресора для недопущення контролю української влади на території півострова. Також суддя умисно надавав допомогу РФ в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету та територіальній цілісності», – йдеться в повідомленні прес-служби.

У відомстві додали, що наразі здійснюється досудове розслідування у понад 200 кримінальних провадженнях щодо «суддів» окупаційної влади Росії у Криму та понад 100 – перебувають на стадії судового розгляду.

У січні повідомлялося, що Святошинський районний суд Києва заочно визнав винним суддю Ялтинського міського суду АР Крим в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Ім’я судді не повідомляється.

До цього Святошинський районний суд Києва заочно визнав винним суддю Червоногвардійського районного суду Криму в державній зраді, призначивши покарання – 12 років позбавлення волі. У жовтні цей же суд визнав винною в зраді суддю Севастопольського апеляційного суду АР Крим. У липні 2019-го на такий же термін за аналогічною статтею засудили ще одного суддю з Криму.