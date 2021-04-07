Судді з окупованого Криму оголосили підозру через вирок активісту Євромайдану

Судді підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя оголошено підозру в порушенні законів і звичаїв війни (частина 1 статті 438 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК.

Зазначається, що підозрюваний «брав безпосередню участь у реалізації політики держави-окупанта, спрямованої на переслідування громадян України в Криму». Своїми діями він порушив положення Конвенції про захист цивільного населення під час війни.

«Вказаний «суддя» протягом квітня-травня 2015 року здійснював кримінальне переслідування українського активіста у сфабрикованій справі щодо нібито умисного спричинення останнім легкої шкоди здоров’ю працівнику кримського спецпідрозділу «Беркут» 18 лютого 2014 року на Майдані Незалежності у м. Києві», – мовиться у повідомленні.

За інформацією відомства, підозрюваний незаконно засудив українського активіста до 4 років і 2 місяців позбавлення волі.

«Продовжуючи поширення пропагандистського міфу держави-окупанта щодо «злочинних дій» учасників Євромайдану в м. Києві, підозрюваний, порушуючи заборону застосовувати кримінальне законодавство РФ на окупованій території, незаконно засудив українського активіста до 4 років та 2 місяців позбавлення волі», – заявили у прокуратурі.

У прокуратурі АРК не вказали ім’я та прізвище ані судді, ані активіста, щодо якого він виносив вирок. Однак, як відомо з відкритих джерел, у 2015 році в Криму на чотири роки та два місяці тюремного ув’язнення засудили кримського євромайданівця Олександра Костенка.

Костенко не визнав своєї провини. Наприкінці лютого 2016 року термін йому змінили до 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Засуджений до тюремного ув’язнення Костенко відбував покарання в колонії загального режиму російського міста Кірово-Чепецьк і був звільнений 3 серпня 2018 року після закінчення терміну ув’язнення.

Кримська правозахисна група повідомляла, що батько Костенка публічно розповідав про тортури, яких зазнав його син, після чого зник безвісти.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.