Франція затримала у своїх водах рибальське судно Британії

Франція затримала у своїх водах британський рибальський траулер – на тлі загострення суперечки між Парижем та Лондоном про рибальські ліцензії, а також митний контроль. Як передає агенція Reuters, затримання відбулося в ніч на четвер.

Влада Франції заявила, що британське судно ловило рибу у французьких водах без необхідної ліцензії. Під наглядом суден морської жандармерії його супроводили у порт Гавра. Улов конфіскували, а капітану загрожує кримінальне покарання.

Суперечки про рибальство тривають між двома країнами останні місяці. Британія відмовляється видавати французьким рибальським суднам додаткові ліцензії на вилов риби у британських водах. У середу Франція оголосила про заходи у відповідь – з 2 листопада вона посилить митний контроль на кордоні з Британією, яка після виходу з ЄС перестала бути частиною європейського спільного ринку. Франція також пригрозила зупинити експорт електроенергії до Британії, яка і без того стикається останнім часом із енергетичною кризою.

Офіційний Лондон назвав дії Франції непропорційними і «не такими, на які ми чекали б від союзника і партнера». Влада Франції підкреслює, що готова до переговорів.