Судно з 340 людьми на борту вийшло з ладу біля Хорватії, рятувальну операцію ускладнює негода

Італійське судно, що перевозило 250 пасажирів і 90 члени екіпажу, зазнало технічних проблем на шляху до хорватського порту Спліт неподалік хорватського архіпелагу Корнати на узбережжі Адріатичного моря.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, постраждалих на судні «Аурелія» немає.

Судно йшло з італійської Анкони до Спліта. Згідно з повідомленнями, проблема виникла з двигунами судна. Через негоду малі рятувальні судна були змушені повернутися до пристаней.

На допомогу прибув торговельний корабель, який захищає лайнер від хвиль.

Із пристані Задар направили буксир, який мав би притягнути лайнер до Спліта.

На судні, згідно з даними хорватських ЗМІ, немає паніки, хоча пасажири втомлені й занепокоєні, оскільки вони мали бути в Спліті ще о сьомій годині ранку.