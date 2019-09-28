Судно з українцями на борту зникло в Атлантичному океані – МЗС

В Атлантичному океані зникло судно Bourbon Rhode, у складі екіпажу якого є громадяни України, повідомив заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

За його словами, судно зникло 26 вересня на відстані близько 1200 морських миль від Мартиніки (заморський департамент Франції) через шторм.

На даний час триває пошукова операція, яку проводить французький морський рятувально-координаційний центр Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC), цитують слова Кирилича українські ЗМІ.

Український консул у Франції встановив зв’язок з офісом компанії судновласника.

Кирилич не уточнив, скільки саме українців перебуває на борту зниклого судна. За даними деяких ЗМІ, їх там близько десяти.