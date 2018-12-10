Суди в Києві відновили роботу після хибного дзвінка про замінування

Шевченківський районний суд Києва відновив роботу після хибного дзвінка про замінування, йдеться у повідомленні на сторінці суду.

«За результатами проведеної перевірки в приміщенні та на території Шевченківського районного суду Києва вибухових речовин та предметів виявлено не було», – йдеться у дописі.

Станом на 16:00 суд відновив роботу.

Удень 10 грудня через надходження повідомлень про замінування було призупинено роботу Шевченківського та Оболонського районних судів Києва.

Інформація про замінування Оболонського районного суду також не підтвердилася, роботу суду відновлено о 15:30.