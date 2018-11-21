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21 Листопад 2018, Київ 16:41
Новини | Події

Супрун: уряд звільнив керівницю Держлікслужби, яка протизаконно забороняла вакцини

Основними завданнями Держлікслужби є реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів

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Кабінет міністрів України звільнив керівницю Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Наталію Гудзь, повідомила в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун у Twitter.

«Уряд звільнив керівника Держлікслужби Наталію Гудзь, яка протизаконно забороняла вакцини проти туберкульозу, гепатиту В, поліомієліту, дифтерії та правця. Безпідставні заборони не тільки грали на руку популістам та шахраям, а й підривали національну безпеку країни», – вважає Супрун.

Гудзь наразі не коментувала свою відставку, проте раніше стверджувала, що в Україні не перевіряють якість вакцин, які потрапляють до країни через міжнародні закупівлі.

Згідно з повідомленням на сайті установи, основними завданнями Держлікслужби є реалізація державної політики у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів та обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

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