Помічник Путіна Сурков прийшов на засідання «добровольців Донбасу»

У московському «Президент-готелі» в п’ятницю пройшла нарада «Ради командирів Союзу добровольців Донбасу». Цю організацію створив колишній так званий прем’єр-міністр «ДНР», політтехнолог Олександр Бородай.

У засіданні взяв участь помічник президента Росії Володимира Путіна Владислав Сурков, який відповідає в адміністрації президента за відносини з Україною і якого називають куратором так званих «народних республік» Донбасу. Сам Сурков, як повідомляє «Комсомольска правда», відмовився виступати, але заявив, що «готовий допомогти» присутнім, зокрема, у вирішенні соціальних проблем.

Бородай заявив, що «зараз необхідності в потоці добровольців на Донбасі немає, але вона може виникнути в будь-який момент». При цьому політтехнолог, кажучи про конфлікт на сході України, висловив думку, що «все одно доведеться до кінця вирішувати питання військовим шляхом», і тому «добровольцям Донбасу» необхідно підтримувати «мобілізаційний ресурс».

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Росія офіційно заперечує збройну допомогу бойовикам на Донбасі і участь регулярних військ у війні проти України, не заперечуючи при цьому, що на сході України можуть бути присутніми російські громадяни-«добровольці». Сурков не в вперше відвідує наради організації Бородая.

Громадянин Росії Бородай очолював бойовиків «ДНР» в травні – серпні 2014 року, в період найбільш інтенсивних боїв на сході України.