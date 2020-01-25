У Росії неофіційно повідомили про звільнення Суркова з держслужби

Помічник президента Росії Владислав Сурков покинув державну службу, повідомляють в суботу російські ЗМІ з посиланням на директора Центру політичної кон’юнктури Олексія Чеснакова.

«Через зміну курсу на українському напрямку В.Сурков пішов з державної служби», – повідомив Чеснаков в своєму Telegram-каналі.

За його словами, Сурков невдовзі сам оголосить про свої подальші плани.

Кремль наразі цю інформацію публічно не коментував.

Владислав Сурков став помічником президента у вересні 2013 року. Він займався питаннями відносин Росії і сепаратистських регіонів Грузії – Абхазії і Південної Осетії, його також вважають радником Путіна в «українському питанні».