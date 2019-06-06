До 10 років позбавлення волі загрожує автору телеграм-каналу «Суверенний Крим»

До 10 років позбавлення волі загрожує у Росії автору телеграм-каналу «Суверенний Крим», 25-річному Віктору Сосні. Про це повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат підозрюваного Мансур Гільманов.

Раніше цей Telegram-канал публікував роздуми про суверенітет Криму «без Росії і без України». А після того, як в Сімферополі, на Мураль із зображенням Володимира Путіна з’явився напис «ФСБ, давай пограємо? Е2 - Е4. Тепер твій хід, с***а». Адреса цього Telegram-каналу була вказана на новому графіті.

«Єдине, що він визнає, це те що він дійсно вів цей Telegram-канал. Він хотів через даний канал висловити свою думку. Зараз відчуває він себе нормально. Він сказав мені, що поки його утримують в одиночній камері. Там дуже спекотно і не вистачає води. А воду передавати не дозволяють, на жаль», – розповів адвокат Мансур Гильманов.

У Московській області 29 травня російські силовики затримали Віктора Сосну після обшуку, який проводився співробітниками ФСБ Росії на підставі постанови суду Сімферополя. Гільманов назвав таку практику «дуже незвичайною». Він також підкреслив, що затриманого допитували без адвоката.

Російські силові відомства не коментують цю інформацію.

Мансур Гільманов розповів, що Telegram-канал «Суверенний Крим» до 21 травня мав приблизно 150 передплатників. Безпосередньо після публікації про появу в Сімферополі графіті зі «зверненням» до ФСБ», число передплатників цього каналу різко зросла.

Вранці 21 травня в Сімферополі на фасаді будинку на вулиці Олександра Невського, де є мурал із зображенням російського президента Володимира Путіна, невідомі нанесли трафаретний напис з текстом: «ФСБ, давай пограємо? Е2 - Е4. Тепер твій хід, с***а». Відповідальність за акцію взяла на себе раніше невідома група, яка називає себе «телеграм-партія« Суверенний Крим».

Пізніше в Сімферополі з фасаду будинку №11 на вулиці Олександра Невського зникло графіті з «посланням» до ФСБ Росії.

Група «Суверенний Крим» раніше не була відома на півострові. Вона має однойменний канал в Мессенжер Telegram, створений в квітні 2019 року.

Згідно з публікаціями в Telegram-каналі, автори, зокрема, виступають за «суверенітет Кримського півострова», критикують дії Росії, яка «використовує Крим в якості військової бази, піддаючи кримчан загрозі і санкціям», і виступають за громадянські і політичні свободи, міжнародні зв’язки Криму з розвиненими країнами, скасування цензури.