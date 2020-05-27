Російські силовики провели чотири обшуки у «Свідків Єгови» в анексованому Криму

Російські силовики 26 травня провели чотири обшуки в будинках «Свідків Єгови» в Керчі, в результаті чого затримали щонайменше одну особу. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на свої джерела.

Згідно з повідомленням, проти затриманого порушено кримінальну справу, ймовірно – за статтею про «організацію діяльності екстремістської організації».

Чи взяли затриману особу під варту станом на вечір вівторка інформації не було. Допит шістьох «Свідків Єгови», у яких проходили обшуки, проводив Слідчий відділ міста Керч, слідком Росії по Криму і Севастополю. Інформації від представників силових відомств Криму наразі немає.

Нещодавно делегація США в ОБСЄ засудила переслідування мусульман і «Свідків Єгови» в анексованому Криму.

Російський Верховний суд у 2017 році визнав екстремістською релігійну організацію «Свідки Єгови» і заборонив її діяльність в Росії та на території анексованого нею Криму.

Співробітники ФСБ Росії неодноразово проводили на території півострова обшуки і затримання підозрюваних в участі в релігійній організації «Свідки Єгови». За даними правозахисного центру «Меморіал», в Росії кілька десятків прихильників цієї релігійної організації кримінально переслідувані. У серпні 2018 року «Меморіал» визнав політв’язнями 29 прихильників релігійної організації «Свідки Єгови».