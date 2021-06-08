Свідоцтво про народження відтепер можна отримати «Укрпоштою» завдяки послузі «єМалятко», повідомило Міністерство цифрової трансформації.

«Послуга доступна для всіх батьків новонароджених, які отримують послугу «єМалятко». Це зручно та допомагає уникнути зайвих соціальних контактів. За рік існування сервісу «єМалятко» вже понад 125 тисяч українців подали заявки. 83% батьків реєструють народження дитини саме через «єМалятко». Тепер отримати свідоцтво про народження можна взагалі без відвідування жодних установ, а в поштовому відділенні або ж кур’єром додому. Вартість 46 і 66 грн – відповідно. Оплата готівкою здійснюється при отриманні замовлення. Терміни доставки – до 2-х днів у межах області та до 3-х днів у межах України з моменту оформлення свідоцтва у відділі ДРАЦС», – повідомили у відомстві.

У Мінцифри заявили і про послугу «єМалятко» для жителів окупованих територій.

«Відтепер у «єМалятко» можна отримати українське свідоцтво про народження, якщо дитина народилася у Криму або в тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей», – йдеться в повідомленні.

«єМалятко» – це 9 послуг за однією заявою для новонароджених дітей. Серед основних — реєстрація дитини, оформлення допомоги при народженні, допомоги на дітей із багатодітних родин тощо. За даними Мінцифри, отримання послуг за однією заявою позбавляє громадян відвідування 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин часу на процедурні питання.