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08 Січень 2019, Київ 01:03
Новини | Міжнародні

Президент Світового банку достроково пішов у відставку

Джим Йонґ Кім, на цьому фото під час відвідин Києва 14 листопада 2017 року

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Президент Світового банку Джим Йонґ Кім несподівано пішов у відставку більш ніж за три роки до закінчення його терміну на цій посаді.

Як заявив банк, 59-річний Кім «буде працювати у фірмі, в якій зосередиться на збільшенні інфраструктурних інвестиції у країнах, що розвиваються».

Про причини відставки нічого не повідомлено.

Джим Йонґ Кім пропрацював президентом Світового банку шість років. 2017 року його переобрали на другий п’ятирічний термін, і він мав залишатися на посаді до 2022 року.

Він залишить посаду 1 лютого, коли тимчасовим виконувачем обов’язків президента стане виконавчий директор банку Кристаліна Ґеорґієва.

Дотепер, за неписаною традицією, президент Світового банку був громадянином США, тоді як директор-розпорядник другого великого світового кредитора, Міжнародного валютного фонду, також традиційно представляв Європу. Але останнім часом деякі країни домагаються мати на цих посадах представників країн, що розвиваються.

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