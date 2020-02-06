FedCup: збірна України здобула дострокову перемогу над командою Болгарії

Збірна України здобула дострокову перемогу над командою Болгарії в матчі Кубка федерації у Талліні. Еліна Світоліна здолала Вікторію Томову з рахунком 7:6 (5); 6:3. Перед тим Даяна Ястремська відкрила виступ збірної України перемогою над іншою представницею Болгарії Ізабеллою Шиніковою – 6:2; 6:1.

Сьогодні ж в поєдинку Україна – Болгарія ще має відбутися парний поєдинок, на який заявлені Леся Цуренко і Катаріна Завацька.

Завтра матч збірної України відбудеться з командою Хорватії.