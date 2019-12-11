Теніс: до команди Світоліної приєднався Маркус Баґдатіс

Колишня восьма ракетка світу, кіпріот Маркус Баґдатіс приєднався до команди української тенісистки Еліни Світоліної. Про це спортсменка повідомила у своєму Instagram.

Баґдатіс буде консультуючим тренером. Основним тренером Світоліної залишається британець Енді Беттлз.

34-річний Баґдатіс завершив професійну кар’єру цього року на Wimbledon. А свій особистий рекорд він встановив у серпні 2006 року, коли став восьмою ракеткою світу.

На рахунку кіпріота чотири титули Асоціації тенісистів-професіоналів, взяв участь у 54 турнірах серії «Великого Слему» – виходив до фіналу Australian Open, був півфіналістом на Wimbledon.