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17 Жовтень 2019, Київ 18:11
Новини | Спорт

Світоліна ненадовго затрималася в Москві

Еліна Світоліна

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Перша ракетка України Еліна Світоліна вже в першому для себе матчі завершила участь у турніру серії WTA Premier VTB Cremlin Cup (Кубок Кремля), який проходить цього тижня в Москві. В другому колі змагання (перше коло Світоліна пропускала як перша сіяна) українка поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій у трьох сетах – 2:6, 6:1, 5:7.

Днем раніше зачохлила ракетку в Москві друга ракетка України Даяна Ястремська.

Попри невдачу в Москві, Світоліна зможе виступити на підсумковому турнірі сезону, в якому мають право змагатися вісім найкращих тенісисток планети 2019 року.

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