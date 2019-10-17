Світоліна ненадовго затрималася в Москві

Перша ракетка України Еліна Світоліна вже в першому для себе матчі завершила участь у турніру серії WTA Premier VTB Cremlin Cup (Кубок Кремля), який проходить цього тижня в Москві. В другому колі змагання (перше коло Світоліна пропускала як перша сіяна) українка поступилася росіянці Вероніці Кудерметовій у трьох сетах – 2:6, 6:1, 5:7.

Днем раніше зачохлила ракетку в Москві друга ракетка України Даяна Ястремська.

Попри невдачу в Москві, Світоліна зможе виступити на підсумковому турнірі сезону, в якому мають право змагатися вісім найкращих тенісисток планети 2019 року.