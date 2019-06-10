Еліна Світоліна піднялася на два рядки в рейтингу Жіночої тенісної асоціації

Перша ракетка України Еліна Світоліна поліпшила свою позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації, оприлюдненому 10 червня за результатами відкритого чемпіонату Франції.

Світоліна, яка завершила участь у Roland Garros у третьому колі після поразки від іспанки Гарбіньє Мугуруси, змогла піднятися з дев’ятого на сьомий рядок списку найкращих тенісисток планети. Це сталося через те, що Еліна торік у Франції також не пройшла далі третього кола (тому цього року зберегла зароблене в 2018-му), а конкурентки в чільній світовій десятці втратили в Парижі більше очок, ніж українка.

Решта українок у чільній сотні тенісисток світу свої позиції втратили. Леся Цуренко опустилася на 32-й рядок (мінус 5 місць), Даяна Ястремська – на 35-й (мінус 3), Катерина Козлова – на 70-й (мінус 3).

Переможниця відкритого чемпіонату Франції австралійка Ешлі Барті піднялася на другу сходинку рейтингу (плюс шість позицій), а фіналістка, чешка Маркета Вондроушова, стала 16-ю, піднявшисб одразу на 22 місця.

Першою ракеткою світу залишається японка Наомі Осака.