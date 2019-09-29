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29 Вересень 2019, Київ 16:28
Новини | Суспільство

Теніс: Світоліна слідом за Ястремською вийшла у друге коло China Open

Перша «ракетка» України Еліна Світоліна

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Перша «ракетка» України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA Premier Mandatory з призовим фондом у понад 8 мільйонів доларів China Open у столиці Китаю Пекіні.

У матчі першого кола українка обіграла представницю Латвії Анастасію Севастову з рахунком 6:7 (4:7); 6:1; 6:2.

Наступною суперницею українки стане представниця Китаю Ван Яфань.

/**/ /**/ /**/ Світоліна програла у чвертьфіналі турніру в китайському Ухані
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Раніше сьогодні у друге коло турніру в Пекіні пробилася ще одна українка – Даяна Ястремська, яка обіграла представницю Франції Каролін Гарсію.

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