Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Вересень 2019, Київ 06:50
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна дізналася суперницю в 1/2 фіналу US Open

6 вересня Світоліна зіграє в пів фіналі турніру серії «Великого слему»

Дивитись коментарі

Українська тенісистка й п’ята ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з американкою Сереною Вільямс в 1/2 фіналу відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).

У ніч на 4 вересня восьма ракетка світу Вільямс перемогла китаянку Ван Цян – 6:1, 6:0.

Світоліна зустрінеться з 37-річною американкою 6 вересня.

У другому колі турніру українка здолала Вінус Вільямс, сестру Серени Вільямс.

3 вересня Світоліна перемогла британку Йоганну Конту й вдруге поспіль пробилася до пів фіналу турніру серії «Великого слему».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG