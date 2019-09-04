Теніс: Світоліна дізналася суперницю в 1/2 фіналу US Open

Українська тенісистка й п’ята ракетка світу Еліна Світоліна зіграє з американкою Сереною Вільямс в 1/2 фіналу відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open).
У ніч на 4 вересня восьма ракетка світу Вільямс перемогла китаянку Ван Цян – 6:1, 6:0.
Світоліна зустрінеться з 37-річною американкою 6 вересня.
У другому колі турніру українка здолала Вінус Вільямс, сестру Серени Вільямс.
3 вересня Світоліна перемогла британку Йоганну Конту й вдруге поспіль пробилася до пів фіналу турніру серії «Великого слему».
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