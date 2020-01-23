Australian Open: Світоліна вийшла до третього кола

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру серії «Великого Слему» Australian Open.

Українка в двох сетах перемогла американку Лорен Девіс – 6:2, 7:6.

У наступному колі Світоліна гратиме проти іспанки Гарбіньє Мугуруси. Перша ракетка України веде у очному протистоянні з іспанкою – 6:4.

Світоліна лишилась єдиною представницею України на турнірі. У другому колі не змогла здолати свою суперницю Даяна Ястремська. Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко припинили змагання після першого кола.