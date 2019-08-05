Світоліна залишилася сьомою ракеткою світу – рейтинг WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишилася на сьомому місці серед провідних тенісисток світу. Такі дані містить оприлюднений 5 серпня рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Першою ракеткою світу далі залишається австралійка Ешлі Барті, другою – японка Наомі Осака, третьою – чешка Кароліна Плішкова.

У чільній світовій сотні перебувають ще троє українок. На одну позицію вище, ніж у попередньому рейтингу, розмістилися Даяна Ястремська (33-тє місце) та Леся Цуренко (34-те). Втратила один рядок Катерина Козлова, тепер вона 70-та у світі.