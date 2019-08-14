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14 Серпень 2019, Київ 14:29
Новини | Спорт

Світоліна і Ястремська зіграють у другому колі турніру в Цинциннаті

Українська тенісистка Даяна Ястремська

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Провідні тенісистки України Еліна Світоліна та Даяна Ястремська 14 серпня проведуть поєдинки другого кола на престижному турнірі в американському місті Цинциннаті.

Суперницею Світоліної, яка має сьомий номер посіву і через це пропускала перше коло змагань, буде бельгійка Еліз Мертенс. У першому раунді вона здолала в двох сетах опір американки Кеті Макнеллі.

Даяна Ястремська в першому колі була сильнішою за експершу ракетку світу Каролін Возняцкі з Данії. Суперницею 19-річної українки стала досвідчена 34-річна росіянка Світлана Кузнецова, яка днем раніше переграла в трьох партіях із двома тайбрейками представницю Латвії Анастасію Севастову.

Букмекери вважають обох українських тенісисток фаворитками у протистояннях.

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