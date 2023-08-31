Світовий банк повідомив про виділення понад 200 млн дол Україні на екстрені ремонти пошкодженого війною житла 

Світовий банк надасть Україні 232 мільйони доларів на компенсації за дрібні ремонти приватних будинків і квартир, які постраждали від російського вторгнення. За розрахунками, відповідне фінансування дасть змогу відшкодувати витрати на усунення часткових пошкоджень і ремонти 98 тисяч окремих будинків і 8 тисячам сімей у 160 багатоквартирних будинках у п’яти регіонах.

«Проєкт підтримає уряд України у створенні засад для сталого, інклюзивного та зеленого відновлення – це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки», –заявила віцепрезидент Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

Крім фінансування на 232 млн дол, згодом очікується додаткове видіення близько 800 млн дол від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків.

«Цей проєкт покликаний допомогти полагодити приблизно ті дві третини пошкоджених житлових будинків в країні, які вважаються придатними для ремонту», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Світового банку, станом на лютий 2023 року загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України оцінювалася у понад 50 мільярдів доларів. За оцінками, від вторгнення РФ постраждало близько 1,4 мільйона житлових об’єктів, в яких проживає 3,5 мільйона людей.