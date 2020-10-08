Світовий банк: кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності, зросте вперше за 20 років

У 2020 році кількість людей, які живуть в умовах крайньої бідності у всьому світі, зросте вперше за 20 років, очікує Світовий банк.

Аналітики доходять висновку, що це стало наслідком пандемії COVID-19 в поєднанні з конфліктами та змінами клімату, які й до цього сповільнювали прогрес у скороченні бідності.

За оцінками Світового банку, цьогоріч пандемія додатково штовхне в умови крайньої бідності (коли людині доводиться жити менш ніж на 1,9 долара на день) від 88 до 115 мільйонів громадян.

У звіті йдеться, що у 2020 році в умовах екстремальної бідності будуть жити від 9,1 до 9,4% населення землі. Це означає регресію до показників 2017 року (9,2%).

До пандемії аналітики прогнозували, що у 2020 році рівень бідності впаде до 7,9%.

Прогрес у боротьбі з бідністю сповільнився ще до пандемії. У період 2015-2017 років екстремальну бідність побороли 52 мільйони людей. Водночас темпи скорочення бідності в цей період сповільнися до 0,5%. До цього, починаючи з 1990-го року, кількість людей в умовах крайньої бідності щорічно скорочувалася приблизно на один відсоток.

Криза COVID-19 також негативно вплинула на показники загального добробуту (ріст доходів найбідніших 40 відсотків населення країни). За оцінками Світового банку, протягом 2019-2021 років ці показники стагнуватимуть або навіть скорочуватимуться.

У Світовому банку заявляють, що без політичних змін криза COVID-19 може спричинити вищу нерівність у доходах, меншу соціальну мобільність серед вразливих груп та меншу стійкість до майбутніх потрясінь.