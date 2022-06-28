У Львові встановили світовий рекорд із наймасовішого виконання пісні «Ой, у лузі червона калина»

У Львові на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку хорові колективи у супроводі військового оркестру заспівали пісню «Ой, у лузі червона калина». До львів’ян долучилися українці з інших регіонів й іноземці з 47 країн світу. Разом заспівали понад 1000 людей.

Акція присвячена Дню Конституції України і покликана об’єднати під час онлайн-трансляції українців і друзів України у всьому світі і привернути увагу до України, де триває війна, і від російських ракет гинуть мирні люди.

Львів був головним місцем заходу. Акція за наймасовішим виконанням пісні увійшла у «Книгу світових рекордів Гіннеса».

Українська народна пісня «Ой, у лузі червона калина» була гімном українських січових стрільців. За однією з версій, написав цю пісню у 1914 році поет Степан Чарнецький. Спершу пісня зазвучала у місті Стрий Львівської області, а далі її підхопили в інших галицьких містах і вона стала гімном Січових стрільців.

Степан Чарнецький похований у Львові на Личаківському цвинтарі.