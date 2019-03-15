Правозахисники пропонують відкликати законопроект, що обмежує свободу ЗМІ

Депутат Верховної Ради Ігор Лапін (фракція «Народного фронту») зареєстрував цього тижня законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність за навмисне чи випадкове поширення недостовірної інформації у ЗМІ та інтернеті. Про це повідомили 15 березня Коаліція «За вільний інтернет», інші правозахисні та медійні організації, які пропонують відкликати цей документ.

Автори звернення вказують: законопроект Лапіна передбачає, що «відповідальність настає незалежно від того, чи ЗМІ свідомо поширили недостовірну інформацію чи зробили ненавмисну помилку».

Окремо законопроект встановлює особливості захисту репутації кандидатів на виборах, які передбачають, зокрема, «тимчасову заборону (до закінчення виборчого процесу) випуску друкованого видання або… призупинення доступу абонентів до відповідного ресурсу мережі Інтернет».

«Подібні законодавчі ініціативи можуть слугувати небезпечним інструментом для цензури та тиску на незалежні медіа. Навіть загроза бути притягнутим до кримінальної відповідальності створює «охолоджувальний ефект» для поширення суспільно важливої інформації, адже будь-яке розслідування про зловживання чи корупцію від початку міститиме ризик отримати у відповідь заяву про злочин», – вказують у спільній заяві правозахисники та медійники.

Законопроект № 10139 про кримінальну відповідальність за навмисне чи випадкове поширення недостовірної інформації у ЗМІ та інтернеті був зареєстрований у Верховній Раді 12 березня. Станом на 15 березня цей документ «опрацьовується в комітеті», вказано на сайті парламенту. Головним комітетом для опрацювання законопроекту № 10139 вказано комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.