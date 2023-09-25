На Радіо Свобода виходить другий сезон подкасту «Свої серед своїх»

Другий сезон подкасту про військових «Свої серед своїх» почав виходити на подкаст-платформах Радіо Свобода 25 вересня. Перший епізод присвячений темі ветеранського бізнесу – про можливості для військових та про те, як власна справа допомагає повернутися до цивільного життя.

У першому сезоні вийшло 20 епізодів, в яких були історії людей, що стали до лав Сил оборони у російсько-українській війні. Послухати їх можна на подкаст-платформах Google, Apple, ​Spotify, у YouTube, а також на сайті Радіо Свобода.

У другому сезоні змінюється формат – кожен епізод буде присвячений конкретній темі, яка так чи інакше актуальна для воюючої країни, військових, ветеранів та суспільства загалом.

«Герої подкасту – добровольці, мобілізовані, професійні військові. Хтось уже не може служити за станом здоров’я, а хтось планує залишитися в ЗСУ після закінчення війни. Але кожен ділиться своїми емоціями від війни. У другому сезоні буде ще більше історій про військовослужбовців. Поговоримо про проблеми повернення до цивільного життя, соціальні мережі та хейт, мобілізацію та багато іншого», – розповідає авторка подкасту Наталія Патрікєєва.

Нові епізоди будуть виходити щодватижні.

Електронна адреса проєкту: uapodcast@rferl.org