Вийшов трейлер українського фільму про святого Миколая

Вийшов трейлер українського фільму «Пригоди S Миколая», повідомила 1 жовтня прес-служба Державного агентства України з питань кіно.

«Ми намагалися допомогти аудиторії пройти шлях сприйняття Супер-Миколая від святого до супергероя і заявити про певну синонімічність цих понять у фільмі», – сказала продюсер фільму Марія Каель.

У фільмі знялися український силач Василь Вірастюк та телеведуча Марія Єфросініна.

Сімейна комедія вийде у прокат 13 грудня. Стрічку зняла компанія Big Hand Films за підтримки Держкіно України.