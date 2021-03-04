Швеція: троє людей борються за життя після нападу з ножем

У Швеції троє людей борються за життя після того, як їх було поранено під час збройного нападу у місті Ветланда. Поліція розслідує інцидент, що стався 3 березня, як спробу вбивства.

Нападник, який, за інформацією місцевих ЗМІ, є громадянином Афганістану, загалом поранив сімох людей, напавши на них з ножем у центрі міста.

У прокуратурі заявили, що не виклюють терористичних мотивів. Втім, як повідомив прокурор у справі, відділ прокуратури, який займається злочинами, пов’язаними з тероризмом, відмовився брати на себе розслідування.

Підозрюваний потрапив у лікарню, поранений у ногу поліцією.

Начальник місцевої поліції заявив, що підозрюваний жив у районі, де стався напад, та раніше був відомий поліції, однак він підозрювався тільки у «дрібних злочинах».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що 20-річний афганець приїхав у Швецію у 2018 році.

За понад 10 років Швеція двічі ставала об’єктом терористичних атак.

У грудні 2010 року чоловік іракського походження підірвав себе у столиці країни Стокгольмі, в результаті чого легкі поранення отримали перехожі.

У квітні 2017 року прохач притулку з Узбекистану, який був прихильником екстремістського угрупування «Ісламська держава», використав викрадену вантажівку, щоб вбити п’ятьох людей у Стокгольмі. Його засудили до довічного ув’язнення.