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10 лютого 2020, Київ 12:31
Новини | Міжнародні

Швейцарці на референдумі проголосували за поправку, що захищає ЛГБТ-спільноту

Цю поправку на референдумі 9 лютого підтримали 63,1 відсотка виборців

До Кримінального кодексу Швейцарської конфедерації буде внесена поправка, яка захищатиме представників ЛГБТ-спільноти від дискримінації.

Поправка також забороняє дискримінацію за ознакою расової належності. Порушення закону каратиметься штрафом або тюремним ув’язненням до трьох років.

Цю поправку на референдумі 9 лютого підтримали 63,1 відсотка швейцарців, проти проголосували 36,9 відсотка. З 26 кантонів лише три, Аппенцелль-Іннерроден, Швіц та Урі, проголосували проти поправки.

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