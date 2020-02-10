Швейцарці на референдумі проголосували за поправку, що захищає ЛГБТ-спільноту

До Кримінального кодексу Швейцарської конфедерації буде внесена поправка, яка захищатиме представників ЛГБТ-спільноти від дискримінації.

Поправка також забороняє дискримінацію за ознакою расової належності. Порушення закону каратиметься штрафом або тюремним ув’язненням до трьох років.

Цю поправку на референдумі 9 лютого підтримали 63,1 відсотка швейцарців, проти проголосували 36,9 відсотка. З 26 кантонів лише три, Аппенцелль-Іннерроден, Швіц та Урі, проголосували проти поправки.