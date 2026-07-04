«Боже, благослови Америку». Сибіга привітав США із Днем незалежності

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав Сполучені Штати Америки з 250-річчям незалежності.

«Ця віха – чверть тисячоліття – є свідченням успіху Америки та її батьків-засновників. Американські цінності свободи, незалежності та права обирати своє майбутнє також лежать в основі державності України. Це цінності, які американці захищали під час війни за незалежність, і це цінності, за які українці борються на полях битв сьогодні, захищаючи нашу батьківщину від російської агресії», – написав він у соцмережі Х.

Міністр зауважив, що боротьба України доводить, що слова «Свобода» та «Незалежність» не втратили свого значення протягом 250 років.

Сибіга зазначає, що українці вдячні США та всьому американському народу за їхню підтримку.



«Ми дякуємо президенту Трампу за його невпинні зусилля, спрямовані на припинення війни. Нехай свобода та демократія продовжують надихати наші країни на нові звершення, а наше стратегічне партнерство продовжуватиме зміцнюватися. Боже, благослови Америку! Фраза «Господи, благослови Америку» (God Bless America - анг.) відома як назва відомої патріотичної пісні Слава Україні!», – додав він.

Як зауважив під час урочистостей тимчасовий повірений у справах США Деніел Бішоф: «ми святкуємо не тільки 250 років американської незалежності, а й зв’язки між американцями та українцями, які разом будують краще майбутнє».

«Американські інвестори, університети, програми з обміну та бізнес продовжують розбудову зв’язків, що створюють можливості по обидва боки Атлантики. Адже тривалий мир будується не лише через дипломатію, а й через торгівлю, інновації, інвестиції та відносини між людьми. Ми прагнемо зміцнити безпеку, стабільність та добробут разом із нашими українськими друзями. Меседж президента Трампа чіткий – сильні економічні зв’язки призводять до взаємного процвітання», – сказав Бішоф, якого цитує пресслужба посольства США в Україні.

4 липня у США святкують День незалежності.