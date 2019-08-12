У Сибіру про грошову компенсацію просять понад 800 жителів, потерпілих через вибухи

Понад 800 жителів сибірського міста Ачинськ та прилеглого району в Красноярському краї Росії просять про грошову компенсацію після двох серій вибухів на збройних складах. Внаслідок інцидентів, що сталися 5 і 9 серпня, загинула одна людина та ще близько 30 поранені, евакуйовані 16 тисяч жителів, повідомляють російські інформагенції.

Місцева адміністрація Ачинського району заявила, що 58 людей отримали 550 тисяч рублів (це близько 220 тисяч гривень) «матеріальної допомоги» за пошкоджене майно.

Зараз в Ачинську і районі оголошена «надзвичайна ситуація на регіональному рівні».Прес-служба Центрального військового округу заявила, що «вибух був спричинений ударом блискавки».