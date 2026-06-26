В Україні в найближчі дні очікується сильна спека – Укргідрометцентр

В Україні в найближчі дні – 28-30 червня – очікується сильна спека, попереджає Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, така зміна погоди відбувається через поширення жаркого повітря з північних районів Африки через південну та центральну Європу на територію України.

28 червня у західних, Вінницькій та Житомирській областях, 29-30 червня на Правобережжі країни температура вдень становитиме 35-38 градусів тепла.

В Укргідрометцентрі попереджають, що сильна спека може зумовити ускладнення роботи енергетичних, комунальних підприємств, порушення залізничного та автомобільного транспорту, негативно впливатиме на життєдіяльність населення.

Міністерство охорони здоров'я попереджає, що сильна спека може провокувати стрибки артеріального тиску, прискорене серцебиття та погіршення самопочуття, особливо у людей із серцево-судинними захворюваннями або схильністю до них.

Щоб уберегти себе, у МОЗ рекомендують пити 2,5-3 літри води невеликими порціями, намагатися не виходити на вулицю між 11:00 та 16:00, коли спека найсильніша, уникати алкоголю, інтенсивних фізичних навантажень.

Повідомляється про сотні загиблих людей в Іспанії та інших країнах Європи, включаючи кількох дітей. Медики у Великій Британії та Франції попередили, що лікарні борються зі спекою та різким зростанням кількості викликів екстрених служб.



Центральна та Східна Європа попередили, що їхні хвилі спеки ще не досягли піку, Чехія та Угорщина оголосили червоний рівень тривоги на вихідні, оскільки прогнозується температура до 40°C.





