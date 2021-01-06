Поліція не підтверджує і не спростовує смерть сина Корбана

Поліція відкрила кримінальне провадження через загибель підлітків поблизу Дніпра. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в пресслужбі обласної поліції.

Раніше ЗМІ повідомили, що унаслідок ДТП на баггі поблизу Дніпра загинув 16-річний син політика і бізнесмена Геннадія Корбана Лев Корбан зі своєю однокласницею. У поліції це не підтверджують, але й не спростовують.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Інцидент стався поблизу селища Новоолександрівка Дніпровського району. Увечері 5 січня поліцейські виявили баггі та тіла двох підлітків у річці Мокра Сура.