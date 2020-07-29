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29 липня 2020, Київ 15:57
Новини | Події

Напад із сокирою на синагогу в Маріуполі: поліція відкрила справу, посольство США відреагувало

Повідомляється, що постраждав 51-річний охоронець синагоги, зловмисник утік

Поліція Маріуполя Донецької області проводить оперативно-розшукові заходи щодо встановлення підозрюваного, який завдав тілесних ушкоджень охоронцеві місцевої синагоги 28 липня.

«Правоохоронці відпрацьовують можливі шляхи втечі нападника та ймовірні місця його перебування», – повідомила преслужба поліції.

За даними правоохоронців, напередодні в поліцію Маріуполя звернулася жінка з повідомленням про те, що незнайомець побив 51-річного охоронця синагоги та втік. За її словами, невідомий був у масці і з сокирою в руках.

Тим часом Посольство США в Україні поширило повідомлення, в якому висловлює стурбованість інформацією про напад на синагогу в Маріуполі.

«Ми глибоко занепокоєні повідомленнями про вчорашній напад на синагогу в Маріуполі. Сподіваємося побачити швидке й ретельне розслідування. Ми разом із народом України виступаємо проти антисемітизму в будь-якій формі», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

Поліція повідомляє, що попередня кваліфікація події – замах на умисне вбивство з хуліганських мотивів.

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