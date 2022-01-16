Напад на синагогу в США: заручники звільнені, підозрюваний мертвий

Влада США повідомила про підсумки операції зі звільнення взятих у заручники в суботу людей у синагозі міста Коллівілл, штат Техас.

Губернатор Техасу Грег Ебботт оголосив, що всі заручники «живі та неушкоджені».

Начальник поліції Колівілля Майкл Міллер заявив на пресконференції, що підозрюваний – мертвий.

За даними ЗМІ, підозрюваний вимагав звільнити засуджену за зв’язки з «Аль-Каїдою» пакистанку Аафію Сіддікі, яка відбуває 86-річний тюремний термін у федеральній в’язниці у Техасі. За даними ФБР, чоловік казав, що то його «сестра», але адвокати засудженої це заперечили. Він взяв у заручники чотирьох людей, включаючи рабина. Усіх людей в ході спецоперації силовиків було звільнено.

Рада з американо-ісламських відносин, що захищає інтереси мусульман США, засудила дії чоловіка.