Синоптики попереджають про опади, заморозки і ймовірність мокрого снігу

Українські та західні синоптики попереджають про ускладнення погодних умов упродовж найближчих днів.

«Уже найближчої ночі заморозки очікуються в більшості областей Правобережжя України, окрім південної частини. На Лівобережжі небо прикриє дощовими хмарами, і тому температура повітря втримається від «мінусів», – вказує синоптик Наталка Діденко.

З вівторка, 16 квітня, опади накриють усю Україну, а в західних областях можливий навіть мокрий сніг. Приміром, у Тернополі, як вказує американський погодний сайт wunderground.com, після нічного похолодання до нуля градусів ранок розпочнеться саме зі снігу з переходом у дощ. У Києві пік опадів припаде на ніч із 15 на 16 квітня, і за температури близько +5 градусів це буде дощ.

Тепліше, за прогнозами синоптиків, стане ближче до кінця тижня. Але по-справжньому весняне тепло принесе вже наступний тиждень.