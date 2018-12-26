В Україні далі будуть опади, але не всюди – синоптики

Українські та західні синоптики попереджають про продовження в більшості регіонів України активності циклонів, яка спричиняє опади у вигляді снігу чи мокрого снігу й дощу.

«Сьогодні, 26 грудня, черговий циклон сипоне на нас снігу та хуртовин. Спочатку на Заході, Півночі та на Вінниччині, а до кінця доби – в більшості областей, окрім південної частини, там побуде спокійніша погода», – вказує синоптик Наталка Діденко.

«Завтра – трохи передих на Півночі та в Центрі. Проте найближчої ночі у східних областях, а завтра в другій половині дня на Заході, опади будуть помірними», – додає Діденко.

«Температура повітря в Україні коливатиметься в межах -1-5 градусів, вночі на Сумщині та Харківщині до -10 градусів. У західних областях та в південній частині в четвер очікується 0+4 градуси», – інформує Наталка Діденко.

Щодо температурних режимів у столиці український експерт дає дещо відмінний від західних погодних картин прогноз. Наталка Діденко очікує, що температурний максимум для Києва становитиме нуль градусів, а от американський сайт wunderground.com припускає, що на нетривалий час температура може піднятися і до незначного плюсу. На наступні дні, аж до Нового року, усі синоптики чекають на незначні мінуси впродовж кількох діб.