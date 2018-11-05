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05 Листопад 2018, Київ 17:49
Новини | Міжнародні

Le Monde: Франція видала ордери на арешт глав сирійських спецслужб

За даними ЗМІ, влада Франції видала ордер на арешт трьох представників спецслужб Сирії

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Влада Франції видала ордери на арешт трьох високопоставлених представників сирійських спецслужб, пише видання Le Monde.

Як стало відомо журналістам, вказаних керівників спецслужб звинувачують у причетності до тортур та злочинів проти людяності. Серед обвинувачених – голова бюро Національної безпеки Сирії Алі Мамлюк.

Зазначається, що приводом для розслідування став позов, поданий у 2016 році громадянином сирійського походження, який проживає у Франції. Він заявив, що у Сирії у 2013 році зникли двоє близьких йому людей. Позивач закликав розслідувати ці випадки, вказавши, що обидві людини були заарештовані сирійськими спецслужбами.

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Le Monde пише, що у 2018 році Дамаск підтвердив їх смерть нібито від серцевого нападу. Париж підозрює, що сирійська влада причетна до насильницького викрадення вказаних людей і причетності до їх смерті.

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