Le Monde: Франція видала ордери на арешт глав сирійських спецслужб

Влада Франції видала ордери на арешт трьох високопоставлених представників сирійських спецслужб, пише видання Le Monde.

Як стало відомо журналістам, вказаних керівників спецслужб звинувачують у причетності до тортур та злочинів проти людяності. Серед обвинувачених – голова бюро Національної безпеки Сирії Алі Мамлюк.

Зазначається, що приводом для розслідування став позов, поданий у 2016 році громадянином сирійського походження, який проживає у Франції. Він заявив, що у Сирії у 2013 році зникли двоє близьких йому людей. Позивач закликав розслідувати ці випадки, вказавши, що обидві людини були заарештовані сирійськими спецслужбами.

Le Monde пише, що у 2018 році Дамаск підтвердив їх смерть нібито від серцевого нападу. Париж підозрює, що сирійська влада причетна до насильницького викрадення вказаних людей і причетності до їх смерті.