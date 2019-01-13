У Сирії опозиція заявила про затримання двох росіян

Представники опозиційних «Сирійських демократичних сил» (СДС) заявили про затримання на півночі країни чотирьох терористів, двоє з яких – громадяни Росії. Названо їхні імена – Усмат Атта і Мохаммед Джавад Хан. До якого саме угруповання вони належать, у повідомленні СДС не сказано. Лише зазначено, що затримати їх вдалося завдяки «тривалому і точному відстеженню» їхніх дій.

Росіян підозрюють у скоєнні терактів в місті Ер-Ракка та організації в регіоні терористичних осередків.

Офіційних коментарів від МЗС Росії наразі не було.