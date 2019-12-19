Сили Асада за підтримки Росії обстрілюють зону деескалації в Сирії – правозахисники

У сирійській провінції Ідліб за минулі три доби в результаті бомбардувань з боку урядових військ за підтримки російської авіації загинули понад 30 мирних жителів, повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини.

Провінція Ідліб, яка залишається під контролем опозиції, входить у так звану «зону деескалації», на її території офіційно діє режим припинення вогню. Однак він регулярно порушується. 17 грудня в результаті авіаударів на північному заході Сирії з боку урядових сил загинули щонайменше 14 людей. Через інтенсивні обстріли свої будинки залишили тисячі жителів. Про це повідомляли правозахисники та активісти.

Зростання числа ударів по провінції Ідліб в останні тижні може свідчити про підготовку наземного наступу сил президента Сирії Башара Асада. Метою є відновлення роботи головної магістралі, що зв'язує столицю Дамаск із північним містом Алеппо. До початку війни в 2011 році Алеппо був комерційним центром країни. Маршрут був закритий загонами озброєної опозиції з 2012 року.

Раніше в грудні Росія, Туреччина та Іран заявили про стурбованість посиленням присутності в Ідлібі угруповань, які вони називають «терористичними». Три країни пообіцяли координувати свої дії.

Згідно з даними 2007 року, населення провінції становило 1,5 мільйона людей. Після початку активної фази бойових дій за участю російської армії, в Ідлібі перебуває понад три мільйони лише цивільних, Ідліб приймав біженців з інших регіонів Сирії.

Російська військова кампанія в Сирії почалася 30 вересня 2015 року. Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Башара Асада. Країни Заходу звинувачують його в масових порушеннях прав людини.