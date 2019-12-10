Росія, Туреччина та Іран проведуть 14-й раунд переговорів щодо Сирії

Делегації Туреччини, Ірану та Росії 10 грудня прибули до столиці Казахстану Нур-Султана на дводенні тристоронні переговори, присвячені пошуку мирного рішення для Сирії. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадяров.

Засідання мають на меті знайти вихід із восьмирічної громадянської війни в Сирії та передбачають продовження переговорів щодо розробки післявоєнної конституції, безпеки та розселення біженців.

Заступник директора Казахстанського інституту стратегічних досліджень Санат Кушкумбаєв, коментуючи зустріч, заявив, що вона буде «зосереджена на технічних питаннях у північній частині Сирії, районі Ідлібу та на берегах Євфрату».

«Ідеться про розширення попередніх домовленостей щодо тієї ж зони у північно-східному напрямку. Це чутлива територія, де є турки, курди та залишки терористів «Ісламської держави», – сказав Кушкумбаєв.

Перша така зустріч відбулася в Туреччині в січні 2017 року, щоб підтримати мирні переговори під егідою ООН у Женеві. Нині це вже 14-й раунд переговорів.