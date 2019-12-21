У Сирії затримані підозрювані в причетності до теракту в Стокгольмі

Двоє громадян Таджикистану, підозрюваних у причетності до теракту в столиці Швеції Стокгольмі в 2017 році, перебувають у сирійській в’язниці. Про це йдеться в спільному розслідуванні таджицької служби Радіо Свобода і шведського каналу TV4.

Двоє колишніх бійців угруповання «Ісламська держава», відомі під псевдонімами Корі Усмон і Абу Аюб Кулоба, утримуються в сирійському Афріні. Місто розташоване на території, контрольованй турецькими військами. За даними Служби державної безпеки Швеції, обидва громадянина Таджикистану перебували на постійному зв’язку з виконавцем теракту в Стокгольмі Рахматом Акіловим.

Громадянин Узбекистану Акілов у квітні 2017 року на викраденій вантажівці в’їхав у натовп людей, які гуляють по пішохідній вулиці в центрі Стокгольма. Загинули п’ять людей, 41-річний Акилов був засуджений до довічного ув’язнення і депортації зі Швеції в разі дострокового звільнення.

Акілов – етнічний таджик, він підтримував перед атакою зв’язок з бойовиками «Ісламської держави» з Таджикистану. Розслідування шведських спецслужб встановило, що Корі Усмон навчив Акілова способу виготовлення вибухового пристрою, а Абу Аюб Кулоба за кілька годин до атаки підбадьорював зловмисника і давав йому настанови, щоб той упорався з терактом.

Таджицькій службі Радіо Свобода вдалося з’ясувати справжнє ім’я Абу Аюба Кулоба: він виявився Шахбозом Музаффаром, уродженцем Хатлонської області Таджикистану 1993 року народження. Його дружина також перебуває в ув’язненні в Сирії, повідомило джерело журналістів.

20 грудня міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг заявив, що має намір притягнути до кримінальної відповідальності всіх, хто причетний до атаки в Стокгольмі. Каналу TV4 не вдалося отримати коментар слідчого у справі про теракт, чи будуть допитані знайдені в Сирії підозрювані.