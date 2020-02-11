Сирія: в Ідлібі збили вертоліт сил Асада

У Сирії в провінції Ідліб збитий вертоліт сирійських урядових сил. Про це повідомляють турецькі ЗМІ з посиланням на дані міністерства оборони країни, а також командування сирійських опозиційних сил, які ведуть бої проти військ президента Башара Асада.

Вертоліт Мі-8 впав на південь від міста Ідліб,на території, контрольованій противниками Асада. Пілот загинув. Чи були у вертольоті ще люди, не повідомляється.

Наразі точно не відомо, хто саме збив гелікоптер – турецькі військові чи опозиційні сили.

В Ідлібі тривають запеклі бої. Представники опозиції заявили, що за підтримки турецької артилерії почали контрнаступ на позиції військ Асада, які підтримує Росія.

Туреччина в останні дні наростила військову присутність в Ідлібі, останньому сирійському регіоні на захід від Євфрату під контролем збройної опозиції. Турецькі спостережні пункти нерідко потрапляють під вогонь військ Асада. Напередодні загинули щонайменше 5 турецьких військових. Турецькі сили у відповідь відкривають вогонь по армії Асада. Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив 11 лютого, що Сирія «заплатить велику ціну» за загибель турецьких військових.

Офіційно Туреччина, як і Росія, виступає в ролі гаранта перемир'я в Ідлібі. Однак країни підтримують у сирійському конфлікті різні сторони.

Російська делегація в останні дні вела на тему Ідліб переговори в Анкарі. Як повідомляє Reuters, російські представники залишили Туреччину, не досягнувши угоди. Очікується, що вже сьогодні можуть відбутися телефонні переговори президентів Росії та Туреччини щодо ситуації в Ідлібі.

Сирійські урядові війська намагаються взяти Ідліб під контроль, стверджуючи, що на «терористів» (так режим Асада називає всіх своїх опонентів) угоди про перемир'я не поширюються. За останні дні їм вдалося досягти великого успіху – взяти під контроль автомагістраль Дамаск – Алеппо, а також кілька міст.