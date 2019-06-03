Ізраїль атакував авіабазу в Хомсі – сирійські ЗМІ

Сирійські державні засоби інформації повідомили, що сили протиповітряної оборони урядових сил відповіли на «акт агресії» Ізраїлю щодо авіабази в центральній провінції Хомс.

«Наші сили протиповітряної оборони завадили ізраїльській агресії і знищили дві ракети, які були спрямовані на авіабазу Т-4», – ідеться в повідомленні інформагенції SANA.

Згідно з цим повідомленням, незнищені ізраїльські ракети «вбили одного солдата, поранили двох інших і пошкодили склад зброї».

Базована у Великій Британії моніторингова група «Сирійська обсерваторія з прав людини» заявила, що загинули п’ятеро людей, у тому числі один сирійський солдат, також був знищений ракетний склад.

Моніторингова група твердить, що члени іранського Корпусу вартових ісламської революції, які воюють разом із сирійським президентом Башаром Асадом від початку сирійської громадянської війни в 2011 році, також розміщені на базі Т4.

Сирійський уряд звинувачував Ізраїль у здійсненні кількох попередніх атак на базу Т-4.

Ізраїль здійснив сотні повітряних ударів у Сирії. Більшість із них, як стверджує ізраїльське військове командування, були спрямовані проти цілей, пов’язаних із Іраном та угрупованнях «Хезболла». Ізраїль заявляє, що має на меті перешкодити своєму ворогові Ірану закріпитися в Сирії.