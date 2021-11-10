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США висловили стурбованість через контакти ОАЕ з Башаром Асадом

Башар Асад (праворуч) із очільником МЗС ОАЕ

США висловили стурбованість фактом зустрічі міністра закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів, яка відбулася 9 листопада з президентом Сирії Башаром Асадом.

«Нас турбують повідомлення про цю зустріч і сигнал, який вона подає. Як ми раніше вже зазначали, нинішня адміністрація не має наміру висловлювати будь-яку підтримку зусиллям щодо нормалізації або реабілітації Башара Асада, вважаючи його жорстоким диктатором», – заявив офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Від імені адміністрації президента Джо Байдена він закликав держави близькосхідного регіону ретельно вивчити дані про, як він висловився, «звірства», які здійснюж режим Асада.

9 листопада у Дамаску сирійський президент та міністр ОАЕ шейх Абдалла бен Заїд Аль Нахаян провели двосторонні переговори. Шейх – найвища офіційна особа Об’єднаних Арабських Еміратів, яка відвідала Сирію за десять років після початку там громадянської війни. У цьому збройному конфлікті низка арабських країн підтримала противників Асада.

За інформацією офісу Асада, він та глава МЗС ОАЕ обговорили відносини та співпрацю двох країн «у життєво важливих сферах» з метою зміцнення інвестиційного партнерства, йдеться у повідомленні з Дамаска.

Керівництво ОАЕ є одним із тих, хто вживає активних зусиль щодо нормалізації зв’язків з владою у Сирії. Раніше цього року країна виступила за повернення Сирії до Ліги арабських держав, а три роки тому ОАЕ відновили роботу свого посольства у сирійській столиці.

Два інші союзники США в регіоні, Йорданія та Єгипет, також роблять кроки для нормалізації контактів, відколи війська Асада, за підтримки Ірану та Росії, завдали поразки повстанцям на більшій частині території Сирії.

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