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Новини | Події

Сирський прокоментував повідомлення про конфлікт з міністром Федоровим

Водночас Олександр Сирський сказав, що інколи виникають «питання та суперечності», які обговорюються та вирішуються
Водночас Олександр Сирський сказав, що інколи виникають «питання та суперечності», які обговорюються та вирішуються

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив конфлікт з міністром оборони Михайлом Федоровим, але визнав, що між очолюваними ними структурами інколи виникають суперечності. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.

«Я можу повторити лише слова міністра оборони: у нас немає жодного конфлікту. Кожен виконує свої обов’язки, у кожного є свої задачі. У Міноборони – свої, у Генштабу – свої задачі», - сказав він.

Сирський сказав, що інколи виникають «питання та суперечності», які обговорюються та вирішуються.

«Питання в основному стосуються повноважень: де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити», – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Він також зазначив, що Генеральний штаб і Міністерство оборони спільно працював над реформою – зокрема, йдеться про зміни до порядку проходження військової служби, комплектування посад і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Сирський також додав, що в умовах такої війни «ми не маємо права конфліктувати, тому що це лише на користь ворогу».

16 червня міністр оборони України Михайло Федоров також заперечував наявність конфлікту з Сирським, назвавши стосунки з ним «досить нормальними і конструктивними».

«У нас є, звісно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня. Наприклад, ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім за певним індексом отримувати додаткові ресурси. І ми це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за тиждень – сто відсотків можна було. Погоджуємо кілька місяців, але ми доточуємо певні деталі. Десь там якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося», – пояснив міністр.

Раніше видання NV з посиланням на кількох співрозмовників писало, що стосунки Сирського і Федорова є «напруженими та навіть конфліктними».

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