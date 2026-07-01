Сирський прокоментував повідомлення про конфлікт з міністром Федоровим

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заперечив конфлікт з міністром оборони Михайлом Федоровим, але визнав, що між очолюваними ними структурами інколи виникають суперечності. Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.



«Я можу повторити лише слова міністра оборони: у нас немає жодного конфлікту. Кожен виконує свої обов’язки, у кожного є свої задачі. У Міноборони – свої, у Генштабу – свої задачі», - сказав він.

Сирський сказав, що інколи виникають «питання та суперечності», які обговорюються та вирішуються.

«Питання в основному стосуються повноважень: де вони перетинаються і яким чином треба їх вирішити», – пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Він також зазначив, що Генеральний штаб і Міністерство оборони спільно працював над реформою – зокрема, йдеться про зміни до порядку проходження військової служби, комплектування посад і підвищення грошового забезпечення військовослужбовців.

Сирський також додав, що в умовах такої війни «ми не маємо права конфліктувати, тому що це лише на користь ворогу».

16 червня міністр оборони України Михайло Федоров також заперечував наявність конфлікту з Сирським, назвавши стосунки з ним «досить нормальними і конструктивними».

«У нас є, звісно, різні погляди на питання. Ми можемо жорстко дискутувати щодо того чи іншого рішення. Є питання базового рівня. Наприклад, ми запропонували, що кожна бригада повинна отримувати мінімальне забезпечення кожного місяця, але прогнозоване. А потім за певним індексом отримувати додаткові ресурси. І ми це погоджуємо кілька місяців. Можна було це погодити реально за тиждень – сто відсотків можна було. Погоджуємо кілька місяців, але ми доточуємо певні деталі. Десь там якісь емоції можуть бути. Ми ще синхронізуємося», – пояснив міністр.

Раніше видання NV з посиланням на кількох співрозмовників писало, що стосунки Сирського і Федорова є «напруженими та навіть конфліктними».